1 jul 2020

Compartir en google plus

Lo ha confirmado ella. Adara Molinero se ha resistido a reconocer que entre ella y Rodri Fuertes hay algo más que una amistad, pero lo ha hecho este miércoles en las páginas de la revista 'Lecturas'. Muy ilusionada y feliz, si advierte que están yendo despacio para conocerse mejor, pero que su estado de ánimo ha cambiado gracias al ex de Bea Retamal.

¿Podemos sacar la conclusión de que Gianmarco Onestini tenía razón cuando decía que era su segundo plato? Porque hay que recordar que fue él quien estalló al leer unos mensajes entre la hoy pareja. Y que esto habría sido el motivo de la ruptura en esa segunda oportunidad y de que hiciera las maletas de manera precipitada para largarse a Italia.

Adara parece no poder estar sola. O no querer. Porque en el último año ha vivido tres historias de amor. Bueno, la última es la que está empezando a escribir ahora al lado de Rodri. Esa en la que no sabemos si tendrá algo más de suerte que con las relaciones anteriores que han terminado, quizás por la exposición mediática en exceso, precipitándose hacia la ruptura.

Empezando por Hugo Sierra, padre de su hijo y con quien las cosas no estaban en orden cuando ella decidió embarcarse en la aventura de 'GH VIP 7'. Adara tomó el camino de poner distancia de por medio para ver si, con ese paréntesis, se le aclaraban las ideas. Y vaya si lo hicieron... Porque hizo la confesión en directo y terminó rompiendo con él sin necesidad de mirarle a la cara. Con el consiguiente paso de él de dejar de defenderla en plató e iniciándose una batalla a la que han puesto fin consiguiendo un acuerdo por la custodia de su hijo.

Fue precisamente a Gianmarco a quien le reveló que no estaba bien en casa y que rompía con Hugo. Entre roce y roce, empezaron una relación llena de capítulos tormentosos (a pesar de la brevedad del romance, incluso juntando sus dos partes). La primera ruptura, por una traición llevada a cabo con una conversación en manos libres con Antonio David Flores como tercero en discordia. De oyente. La segunda, con Rodri de por medio.

Además de estos tres nombres que campean en su vida amorosa, hay otro que sonó con fuerza en su día: Pol Badía. Salieron emparejados de la casa de 'GH' (de la versión de anónimos). Tampoco fue fácil la relación una vez puesto el punto y final. ¿Nos da que pensar esto? Mucho. Y dejamos esta historia aquí, para que nuestras lectoras puedan reflexionar sobre los vaivenes en el corazón de Adara.