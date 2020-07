4 jul 2020 sara corral

Ayer, Terelu Campos volvía para hacer historia en el plató de 'Sálvame'. Tras un año sin volver al programa por la fuerte discusión que tuvo con algunos de los que fueran sus compañeros, la hija de María Teresa Campos sorprendió a todos la semana pasada al desvelar sus intenciones de volver por la puerta grande. Lo que nadie esperaba era el modo en el que la colaboradora lo hizo.

Ayer, muy nerviosa, Terelu entraba de nuevo al plató de 'Sálvame' bajo los aplausos de sus compañeros para convertirse en nueva concursante de la 'La última cena'. Con algún que otro encontronazo, la colaboradora se convirtió en la estrella de la noche, sobre todo por estas preguntas a las que le sometió Jorge Javier Vázquez.

"¿Hace tiempo que no tenías nada caliente entre las manos, no?", le decía Jorge, a lo que ella contestaba: "Hace tiempo que no tenía nada caliente entre las manos. Bueno, hace tiempo que no tenía nada entre las manos en general. Yo creo que fue en el Jurásico más o menos. Te juro que fue más o menos por ahí".

"¿Y un trío nunca te han propuesto?", añadía el presentador, a lo que ella alegaba: "Nunca lo he hecho ni me lo han ofrecido. De hacer un trío siempre he dicho que lo haría dos tías y un tío". "Si fuera un hombre de aquí, elegiría a Kiko Matamoros, y si fuera una mujer, a Chelo García Cortés", añadía la colaboradora bajo la atenta mirada de todos.