5 jul 2020 sara corral

Lydia Lozano es últimamente una de las colaboradoras favoritas de la audiencia. Y es que, día a tras día, Lydia da grandes "momentazos" como el que vivimos la noche del viernes. La periodista puede pasar de contar sus mayores miedos, a atreverse con los retos más picantes. Y parece que esto es algo que no le hace mucha gracia a su marido Charly.

El pasado viernes, Lydia aceptó uno de los retos de 'La última cena', quitarse la ropa interior en el baño. A través de una porra, los colaboradores tenían que hacer diferentes pruebas que salían de manera aleatoria. Y Lydia, con su increíble espontaneidad, protagonizó uno de los mejores momentos de la noche.

Sin embargo, parece que esto ha tenido graves consecuencias, o al menos, así es como lo desvelaba anoche. "Hay gente que lo entendió y gente que no, lo del sujetador...", decía ella con la mirada baja mientras Jorge Javier la interrogaba diciendo: "¿A Charly?".

"Él no vio el contexto, estaba haciendo zapping y no entendía nada... Ya se lo he explicado todo y lo ha entendido", añadía Lydia bajo la atenta mirada de sus compañeros que le pedían saber más. A punto de romper a llorar, la colaboradora quiso zanjar el tema diciendo: "dejémoslo".