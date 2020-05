30 abr 2020

Más de un mes estuvo fuera de plató. Y los que conocen a Lydia Lozano, bien saben que, para ella, eso es una auténtica eternidad. Ya confesó en una entrevista para 'Hoy Corazón', en medio de ese aislamiento al que se la sometió tras dar unos síntomas que resultaron ser los de una gripe muy fuerte, que ella no podía desconectar de su trabajo, porque lo vive con una pasión extrema.

Ya de vuelta a 'Sálvame' con sus compañeros, ha hablado en las páginas de la revista 'Lecturas', donde ha explicado todo lo que agradeció regresar (aunque esta sufriendo por esto) y ver gente, aludiendo a su carácter "sociable" que, a estas alturas de su carrera, nadie puede negarle.

Me obsesiona caerme por las escaleras y quedarme en una silla de ruedas"

Por supuesto, hace su reflexión sobre una pandemia que tiene aterrorizados a muchos, aunque con el paso de las semanas, parece que los temores se van mitigando: "La gente mayor no va a tener tanto miedo porque les hemos cuidado mucho. Creo que las personas que tienen 40 y 50 años son las que peor lo van a pasar, les va a dar pavor pensar que han estado encerrados y que luego lo puedan pillar".

Y revela qué es lo que le da verdadero pavor a ella: "No tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a quedarme ciega y me obsesiona caerme por las escaleras y quedarme en una silla de ruedas". Dos miedos más que razonables, pero ante los que no puede doblegarse una persona con tanta vitalidad como ella.