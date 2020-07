5 jul 2020 sara corral

Esta semana, una noticia sacudía a toda la sociedad. La que habría sido durante años la pareja perfecta, Enrique Ponce y Paloma Cuevas, anunciaban su divorcio tras 24 años de matrimonio y dos hijas en común. Aunque la pareja alegó ser una decisión de mutuo acuerdo, todas las teorías montadas hasta el momento cayeron por su propio peso cuando empezó a hablarse de una joven que le habría robado el corazón al torero, pero ¿de quién se trataba?

Ayer salieron a la luz las primeras imágenes del matador junto a Ana Soria, una joven estudiante de 21 años con la que mantendría una relación. Y todas las alarmas saltaron.

Ana Soria, una joven estudiante de derecho de 21 años, sería el nuevo amor de Enrique Ponce tras estar en contacto desde el 2018. Paloma Cuevas, mujer del torero, dio ayer sus primeras declaraciones tras ver las imágenes.

A través de una conocida revista, 'Hola', Paloma alzaba la voz por primera vez. "Estoy serena porque mi fe me permite estar tranquila, es un momento muy difícil pero ahora no me quiero preocupar por mí, sólo quiero que mis hijos y mis padres estén bien", comenzaba diciendo .

A lo que añadía: "Estoy en el campo cuidando de ellos e intentado que esta situación les afecte lo menos posible. Jamás voy a hablar mal del padre de mis hijos, nos tendremos el mismo cariño que nos hemos tenido siempre".

Ayer, el programa 'Viva la vida' se ponía en contacto con la cordobesa a través de uno de los colaboradores más polémicos de su programa, José Antonio Avilés. A través de un WhatsApp, Paloma aseguraba estar muy serena, y añadía que el divorcio había sido una decisión de mutuo acuerdo.

Hasta el momento, Enrique Ponce no ha dado declaración alguna. Sin embargo, fuentes cercanas a Paloma creen que podría haber sido el torero quien filtrase la noticia.