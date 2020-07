5 jul 2020 sara corral

Sara Sálamo se ha convertido en una de las actrices más seguidas y admiradas del momento. La joven, que está sumergida en nuevos proyectos laborales, está también viviendo con mucha intensidad las primeras veces de su pequeño hijo, Theo, que cumplirá 1 año el próximo día 11. Hoy, la actriz ha sorprendido a todos con este tierno vídeo en el que se ve como Theo comienza a dar sus primeros pasos.

Ayer, la joven compartía los primeros intentos del pequeño por ponerse de pie y soltarse de la mano de su madre. Algo que parece haber conseguido esta mañana y a lo que Sara no ha podido resistirse. "Hola, Isco Alarcón. Nuestro hijo es independiente", escribía al pie de foto.

La pareja está viviendo este momento con mucha intensidad, y es que como ya había comentado Sara alguna que otra vez, ser madre era algo que le hacía mucha ilusión pero que no sabía si iba a poder cumplir. "Yo pensaba que no iba a poder tener hijos, pero he tenido suerte. Se sabe muy poco de la enfermedad y se habla muy poco. Sobre todo en España", decía la joven en una de sus últimas declaraciones.

A lo que añadía: "Y no lo entiendo. Quizá por puritanismo, porque cuando algo tiene que ver con el órgano reproductor no se quiere hablar, como si diera vergüenza". Han sido muchos amigos y conocidos los que no han podido evitar reaccionar a su vídeo. Su compañera Dafne Fernández le escribía: "Ahora empieza la mejor época".