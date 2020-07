6 jul 2020

Compartir en google plus

Desde que el miércoles se desatara la tormenta con esa información de la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas (sus primeras palabras tras la separación), se ha especulado mucho con la relación de ambos en los últimos tiempos. Al parecer, el matrimonio no gozaba de buena salud desde hace un año, pero intentaron echar el resto por el bien de las dos niñas que tienen en común. Hasta que ha sido inevitable (la primera foto de él con su presunta nueva pareja, aquí).

Se habla de Ana Soria (¿quién es realmente ella?), una joven almeriense con la que el torero estaría poniendo los cimientos de una nueva relación. Pero, durante estos días, también ha salido a la palestra el nombre de Genoveva Casanova, ex de Cayetano Martínez de Irujo y buena amiga de ambos. Una información que situaba a la mexicana en el epicentro de una traición que se ha apresurado a desmentir.

Era Diego Arrabal quien dejaba caer esa posibilidad en 'Viva la vida' y sentenciaba: "Antes viajaban todos juntos, salían a cenar... pero desde hace bastante tiempo que Genoveva no está con ellos". Ella, a través de otro de los presentes en ese plató, Carlos Pérez Gimeno, lo negaba de manera rotunda y tajante, elevando el rumor a la categoría de locura.

"Me ha dicho: '¿Qué locura es esta? ¿Cómo pueden pensar que soy yo si somos como hermanos?'", explicaba el mensajero, que añadía que está todo en manos de sus abogados. Genoveva, en esos mensajes al colaborador, no se posicionaba dentro de esta ruptura tras 24 años de matrimonio: "Mis amigos son los dos y los quiero muchísimo a ambos. No doy crédito".

Cinco días después de saberse que Enrique y Paloma dejan de ser la pareja idílica que creíamos, siguen saliendo a la luz informaciones sobre ellos. Una tormenta mediática que no parece que vaya a tener freno a corto plazo.