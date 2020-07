6 jul 2020

La unión entre Albert Barranco y Rocío Flores (aquí, su espectacular pérdida de peso) fue tan estrecha durante 'Supervivientes 2020', que hubo quien hasta vio fantasmas irreales de un acercamiento excesivo entre la pareja de jóvenes. Ambos con relaciones estables en España, dejaron claro que lo suyo no era más que una amistad muy sólida. Probablemente, forjada gracias a Gloria Camila, tía de ella y 'affaire' de él (confirmado por el propio Barranco) y por quien se rompió su noviazgo con Kiko Jiménez.

Sin embargo, parece que, una vez terminado el 'reality', se ha perdido el contacto entre ellos. ¿Qué es lo que ha pasado para que uno de los lazos más fuertes de la última edición se haya roto de manera irreparable? Ayer Barranco se sentaba en 'Viva la vida' y arrojaba luz sobre este asunto.

Todo empezó hace un par de semana, cuando Rocío le mandaba a Albert un mensaje. Y el catalán desvelaba ayer el contenido del mismo: "Me ha dicho que está decepcionada porque dije que ella había sentido por mí algo más que una amistad, pero yo jamás he dicho eso. Siempre he defendido nuestra amistad".

Decepcionado, el ex de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' sospecha que detrás de esta teoría estarían o el novio de Rocío, Manuel Bedmar, o la propia Gloria Camila. A esta última no le hizo nada de gracia que Barranco confirmara que habían tenido una aventura cuando ella aún estaba con Kiko, un motivo de peso para cobrarse ahora la venganza.