7 jul 2020

Helen Lindes nació el 17 de agosto de 1981 en Gerona, pero creció en Lanzarote. Modelo internacional, fue ganadora del certamen de Miss España del año 2000. Ha participado en la famosa serie de televisión 'Al salir de clase'​ y en el programa 'Más que baile', en Telecinco. Además, rodó con George Clooney el anuncio de Nespresso. Casada con el jugador de baloncesto Rudy Fernández, la pareja tiene dos hijos, Alan y Laura.

Además de su marido y sus hijos, Helen comparte su vida con Bella y Denver, una yorkshire de 8 años y una mezcla de pastor alemán y pastor belga de 4 años.

Corazón Me gustan mucho los nombres de sus canes, ¿quién los eligió?

Helen Lindes Bella se lo puse por la protagonista de la saga Crepúsculo, ya que en esa época yo era muy fan suya (risas). Denver es más curioso. Rudy y yo estábamos debatiendo qué nombre ponerle cuando nos dimos cuenta de que mordisqueaba algo una tarjeta de un equipaje de la NBA de cuando Rudy jugaba en Denver y lo tuvimos claro.

C. ¿Quién tomó la decisión de tenerlos?

H. L. Bella fue mi primer regalo de aniversario de Rudy, llevábamos tiempo hablando de tener perro y buscábamos una raza pequeña para poder llevárnosla de viaje. Rudy fue quien la escogió, pesaba solo 700 gramos cuando la llevamos a casa y al ponerla en el sofá lo primero que hizo fue hacer pis... Una buena inauguración.

C. Estaba marcando territorio... ¿La supera Denver?

H. L. Denver fue un regalo que yo le hice a Rudy por su cumpleaños. Después de mucho tiempo viviendo en Madrid, pensamos que era el momento de tener un perro más grande, aunque yo ya llevaba tiempo pensando en adoptar uno. Me puse en contacto con un refugio de animales y me trajeron unos 8 cachorros a casa para que eligiera. Me enamoré enseguida de Denver y de su hermano. Fue muy difícil escoger entre los dos. De hecho cambié de opinión en el último momento.

C. Su amor por los animales viene de lejos.

H. L. Sí. He crecido rodeada de animales toda mi vida. En Gerona, donde nací, teníamos una casa en la montaña en medio del campo. Aparte de animales de granja, también teníamos varios perros y gatos. Pero fue después, cuando nos mudamos a Lanzarote, que fuimos formando poco a poco casi un zoológico. Recuerdo mi infancia con caballos, pájaros, conejos, hámsters, gatos, perros, tortugas...

C. Hay diferencia de edad y de tamaño, ¿cómo se llevan?

H. L. ¡Pues estupendamente! Son dos 'hermanos' muy buenos. Además, la que tiene más genio es la pequeña, así que si Denver la molesta, ella sabe perfectamente cómo defenderse. Pero en general se quieren muchísimo y se preocupan mucho el uno del otro.

C. Estoy segura de que tiene muchas anécdotas.

H. L. Miles. Bella me ha acompañado a muchas sesiones de fotos y desfiles y ha acabado siendo parte de la sesión, es toda una modelo. Y Denver, cuando era un cachorro, nos lo llevamos por primera vez a pasar el verano a Mallorca y dejamos a los perros solos en la casa un par de horas. Cuando volvimos estaba todo destrozado. La basura esparcida por todo el salón, las revistas deshojadas, la alfombra mordida, el diván de nuestro dormitorio sin esquinas, el colchón de la habitación de invitados con un agujero enorme... ¡no nos lo podíamos creer!

C. He visto en Instagram que Alan y Aura se llevan muy bien con sus mascotas. ¿Qué beneficios les aportan a la vida de sus hijos?

H. L. Muchísimos. Crecen sin miedo a los animales y aprenden a respetarlos y a quererlos. Es una maravilla verles jugar juntos, ver la delicadeza de Denver con Aura o cómo Bella le pasa la pelota a Alan para que se la tire. Muchas noches Alan pide dormir con alguno de ellos, así se siente más seguro y acompañado

C. De Denver y Bella, ¿quién le ha robado el corazón?

H. L. Bella llegó antes que cualquiera y ha sido nuestro primer bebé. Ahora con los niños he modificado el amor que siento por ella, pero siempre será nuestra primera princesa.

C. Hablemos de trabajo. La pandemia está siendo muy dura para algunas profesiones. ¿En qué medida puede cambiar el mundo de la moda y la publicidad?

H. L. Creo que se han abierto nuevos canales a través de las nuevas tecnologías y redes sociales para poder llegar a más gente. Gracias a ellas hemos podido seguir en contacto y también hemos descubierto nuevas formas de publicidad y comunicación. Está claro que el futuro es on line y tenemos que adaptarnos para no quedarnos atrás.

C. La mascarilla se ha convertido en nuestro escudo protector contra el COVID-19, ¿cómo lo lleva?

H. L. Al principio se hace raro llevarla, pero lo importante es la salud y no la estética.

C. ¿Cómo le ha cambiado la maternidad?

H. L. Me ha dado una paz y una seguridad que antes me faltaba. Por mi profesión siempre he estado acostumbrada a no parar y a estar dispuesta a viajar en cualquier momento. Ahora tengo que planificarlo todo. Todo tiene que seguir un orden y eso me da tranquilidad. También me he hecho mucho más paciente y disfruto de los pequeños detalles. Ver cómo crecen mis hijos es uno de los lujos más bonitos de mi vida. Me siento muy afortunada.

C. ¿Le gustaría que sus hijos se inclinaran por algún deporte, igual que su padre, o por la moda como su madre?

H. L. Me gustaría que viajaran y conocieran otros mundos y culturas. Ambas profesiones les pueden brindar este privilegio, que sean ellos los que decidan y que busquen sus propios sueños.

C. ¿Se han cumplido los suyos o le queda alguno en la mochila?

H. L. Sigo trabajando con grandes marcas y eso era mi sueño de siempre. Lo que sí me hubiese gustado experimentar más es trabajar en televisión.