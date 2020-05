18 may 2020

Compartir en google plus

Helen Lindes ha aprovechado la cuarentena para sacar el máximo partido a las redes. La modelo ha actualizado casi a diario su perfil de Instagram con consejos, trucos de belleza, looks y hasta vídeos divertidos con la familia grabados en su casa. Sin embargo, en una de sus última publicaciones la presentadora ha demostrado que a pesar de tener una figura espectacular también se une a los trucos estilizadores. Y lo ha hecho con un short de rayas de H&M que tú también vas a querer tener no solo por su diseño, si no también por su precio.





VER 8 FOTOS Así se llevarán los shorts vaqueros este verano y estos son los más bonitos y baratos

La modelo quiso compartir con sus seguidores uno de sus planes favoritos del confinamiento y como hacía ella para desconenctar y disfrutar del fin de semana. En la publicación, Helen aparece leyendo un libro con un look casero formado por un pantalón corto, una camiseta básica y una camisa de rayas de corte oversized abierta. Un estilismo con prendas cómodas ideal tanto como para estar en casa, como para salir a pasear del que el short se llevaba todo el protagonismo.

La modelo lucía un pantalón corto de talle alto de tejido vaquero con rayas. Este estampado posicionado de manera vertical es perfecto para las mujeres de poca estatura o que quieren estilizar sus piernas ya que las rayas consiguen un efecto visual que las hacen parecer más largas. Un diseño que Helen desveló que era de H&M y que en la web puedes comprar ahora mismo por 9,99 euros.

Sin embargo si lo tuyo no son los vaqueros y prefieres un tejido menos entallado, en el gigante sueco también tienen disponible otro modelo de pantalón corto de rayas. En este caso se trata de uno tipo chino con la raya más fina que cuestan 19,99 euros. Además, los pantalones de rayas es un básico que llega temporada tras temporada y que muchas firmas tienen en sus colecciones. ¿Tienes ya uno con el que presumir de piernas?