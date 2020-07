8 jul 2020

¿Bebé en camino en 'La casa fuerte'? Fani Carbajo tiene serias sospechas de que así sería y su pareja, Christofer, está ilusionado solo con la posibilidad de convertirse en padre a su lado. La pareja, que saltó a la fama hace unos meses gracias a 'La isla de las tentaciones', ha mantenido una conversación dentro del 'reality' repasando todas las muestras de que, efectivamente, ella podría estar embarazada.

Empezando porque lleva un mes de retraso con su mestruación. ¿Hay algo que haga levantar las sospechas más que eso? Seguramente no, pero las sensaciones que está experimentando ella en estas últimas semanas, servirían de soporte para la tesis de que se convertirían en padres del que sería su primer hijo en común (ella tiene uno de una relación anterior).

"Estoy supersensible y he tenido náuseas y he estado vomitado", le contaba a su pareja Fani. No sabemos si por mantener la ilusión o porque así lo ha percibido, Christofer le contestaba: "La verdad es que estás comiendo y con mucho antojo de dulce cada dos por tres". Aunque acto seguido decía preferir no hacerse ilusiones.

He tenido náuseas y he estado vomitado"

"Yo tampoco quiero hacerme ilusiones, puede ser por el estrés de la casa o porque estoy ovulando, pero como estamos buscando bebé... Síntomas tengo", respondía ella, poniendo sobre la mesa el hecho de que sería un niño buscado, que sus intenciones claras (además de casarse en los próximos meses) son las de tener un hijo en común.

Felices y emocionados, deberán esperar a que ella se haga la prueba pertinente para despejar las dudas y saber si tienen motivos para alzar las campanas al vuelo o tan solo se trata de un espejismo alentado por las ganas que tienen de que el embarazo suceda.