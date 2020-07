9 jul 2020

'Lazos de Sangre' recordaba anoche la vida de Laura Valenzuela. Por supuesto, su hija, Lara Dibildos, ocupaba un lugar privilegiado y más que extenso en ese documental. Y, sin duda, el relato de esta de ese cáncer al que tuvo que hacer frente cuando tan solo tenía 19 años, fue lo más conmovedor y desgarrador de una noche en la que Rocío Carrasco, como comentarista en plató, se llevó su parte de protagonismo (por estas polémicas palabras).

"Es la primera vez que lo cuento... Cuando me dieron el diagnóstico, fue en inglés con una intérprete. Yo entendí lo que decían los médicos y solo quería parar a la intérprete antes de que se lo comunicara a mi madre, pero me quedé muda... Y mi madre se desmayó", comenzaba hablando del tema la actriz.

"Dejé de preguntarme por qué, y maduré como un rayo. Sin amigos sin familia y un diagnóstico tan duro", reflexionaba Lara sobre esa bofetada que le dio la vida cuando estaba en Estados Unidos, sin sus seres queridos alrededor que le sirvieran de soporte. Una experiencia que le sirvió para tener que madurar, como bien decía, de la noche a la mañana. Y sola.

"Fue una época difícil pero se ha superado todo. Durante mucho tiempo no me salía contarlo, eran muchas dudas y mucho miedo, pero lo importante es estar aquí. La gente me pregunta, queda una cicatriz enorme pero aquí estoy y tengo dos hijos", añadía Dibildos, a quien su ex, Álvaro Muñoz Escassi, le dedicaba unas palabras de cariño dando muestra de esa relación espléndida que siempre han cultivado, aún después de romperse el romance.

Me cambió la vida y la forma de pensar, de sentir"

"Luego vivimos la misma situación, pero al revés. Cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer de mamá. Ya no era yo la paciente y era madre. Todo eso me cambió la vida y la forma de pensar, de sentir... Disfruto mucho la vida", añadía Dibildos, que consiguió emocionar al público anoche abriendo su corazón sobre un tema en el que nunca había profundizado tanto, a pesar de los años que han pasado y de la cantidad de entrevistas que ha concedido por el medio.

Lara había recordado ese día que le comunicaron la noticia de su enfermedad en su Instagram cuando se cumplieron 25 años. Lo hizo junto a una foto de ese misma fecha, y dejando, entre otras muchas reflexiones, una que es una auténtica lección que deberíamos grabarnos a fuego: "Ese día me prometí vivir intensamente y hacer lo que me dicte el corazón sin importarme lo que opinen los demás, además de otras promesas y pensamientos que me guardo para mí".