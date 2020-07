10 jul 2020

Tania Llasera ya enseñó semanas atrás los resultados que había conseguido gracias al ayuno intermitente. Una dieta que no es apta para todos los cuerpos (consulta aquí nuestras recomendaciones) y por la que generó un largo debate en su cuenta de Instagram. Ahora, ha querido que comprobemos cómo ha cambiado su físico tras quitarse esos diez kilos, pero en bikini.

La presentadora ha posado para sus 'followers' con ese traje de baño. Y, de paso, ha rescatado una foto con una falda, de espaldas, para que podamos ver el efecto por todas partes. Al lado, ha escrito una auténtica oda a su cuerpo. Unas palabras dedicadas a este y a todo lo que le ha dado en sus 40 años.

"Gracias cuerpo. Me das baile, me diste 2 hij@s sanos, me das gustito y a veces dolor. Pero me das, siempre das. Así que gracias por ser tan generoso. Pienso cuidarte siempre, que lo sepas. #graciascuerpo mío", se puede leer al lado de esas dos instantáneas al lado de las que no se han hecho esperar las reacciones.

Muchas de las usuarias deseando poder tener ese cuerpo después de haber dado a luz dos veces. Otros cuantos, valorando el trabajo que ha hecho durante este confinamiento para ponerse a raya con la alimentación y quitarse los kilos que, por salud, no debían de seguir con ella.