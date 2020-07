11 jul 2020

Cuando Bigote Arrocet dejó por WhatsApp a María Teresa Campos definitivamente, dejamos de creer en el amor. Es más, el divorcio de Paloma Cuevas y Enrique Ponce ha puesto aún más de manifiesto si cabe que las relaciones siempre acaban y que el "felices para siempre" de los cuentos no sucede en la vida real. "Por WhatsApp me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho", decía la presentadora.

A lo que añadía, en una declaración a la revista '¡Hola!' que siempre se quedará en nuestro imaginario de grandes frases, "Cierro la puerta a la reconciliación. Que se acabe Edmundo no significa que se acaba el mundo". Punto y final a un amor que a muchos de los allegados de María Teresa, nunca convenció del todo. Pero parece que su relación no está finiquitada al completo, aún hay un proyecto que los mantiene unidos.

Se trata de un disco que publicaron en 2018 en el que unieron sus voces y fue un auténtico fracaso. "Una bella historia" pasó sin pena ni gloria por las tiendas de discos y hoy está disponible a través de venta online a precio de rebajas.

¿Es esto, lo único que une ya a la ex pareja (además de las 10 canciones que grabaron y muy poca gente escuchó)?