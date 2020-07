11 jul 2020

Compartir en google plus

De incidentes se trata la cosa últimamente, sobre todo en plató. En la cuarentena María Patiño fue atacada por una chinchilla en directo y ahora ha sido Lydia Lozano quien ha sufrido un incidente en 'La última cena' debido a uno de los platos que habían preparado Rafa Mora y Kiko Jiménez.

La colaboradora televisiva se atragantó con una espina de pescado que se le quedó en la garganta y pasó un auténtico mal rato en directo ante la antenta mirada de sus compañeros, sobre todo del dúo que cocinaba anoche, ya que sus platos no tuvieron buenos comentarios. Ni buenas caras.

El culpable de este momento fue un taco de corvina que casi lleva a Urgencias a Lydia. Pero su noche no empezaba nada bien desde un principio ya que su look no le convencía del todo. Se convirtió en Trending Topic debido a su peluca rubia y a su vestido de 600 euros, pero ni con esas. Jorge Javier le confesaba, "estás horrorosa".

Después de ese comentario, llegaba la paella de Rafa Mora y luego, el taco de pescado que hizo que Lydia comenzara a toser de forma frenética en lo que parecía una broma pero resultó ser en serio.

Sin duda, podemos afirmar que no fue la mejor noche de la colaboradora.