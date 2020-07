12 jul 2020

A estas alturas del verano -y con una ola de calor de por medio- muchos son los que se han preguntado cuál será la canción que se convertirá en la más bailada del verano del 2020. Juan Magán y María Isabel se han encargado de dar respuesta a esa pregunta con un pegadizo tema llamado 'Esa carita', publicado en todas las plataformas digitales y que tal y como afirma la cantante andaluza, está hecho para "que la gente se divierta y la baile donde esté, sea en su casa o en cualquier otro lugar. Que todo el mundo pueda hacer vídeos y reírse de sí mismo, de sus caras".

Fue en Tik Tok, la red social musical que se ha popularizado durante la pandemia, donde María Isabel encontró la inspiración: "La idea surgió en Tik Tok, que me apasiona. Hice el 'challenge' de las caras y pensé: 'quiero hacer esta canción en versión española'. Nos dimos cuenta de que la canción era una versión de la de Indonesia —'Bagaikan Langit'­­— y nos pusimos en contacto con la persona de allí para hacerlo". De ahí a colaborar con Juan Magán fue fácil, pues ya se conocían. El productor y estrella del electrolatino lleva años demostrando ser el rey del verano, convirtiendo en éxito inmediato cada tema nuevo que ha publicado.

"Quería que otra persona estuviera en el tema y siempre he tenido en mente a Juan Magán, porque en verano siempre 'las pega'. Y esta canción cuando se hizo daba muy, muy buen rollo. Es divertida, para todas las edades y yo quería que él estuviera en ella", ha afirmado María Isabel ilusionada ante la gran acogida que está teniendo: "Estoy muy contenta. Esperaba menos y se agradece la gran acogida". Juntos se han convertido en el dúo del verano. "Con Juan ha sido fácil trabajar porque es muy buena persona, es muy trabajador, cercano, te da facilidades para todo. Es muy divertido, con él siempre te estás riendo. Me ha encantado trabajar con él", ha afirmado la ayamontina.

María Isabel, que saltó a la fama hace 16 años con 'Antes muerta que sencilla', ha encontrado su sitio en la música, y eso se nota. Su ilusión y fuerza se transmite a través de sus canciones. "Puedo cantar flamenco, balada y de todo. Pero como me siento en el género urbano no me siento en otros. Llevo escuchando reguetón desde pequeña y es en el que me siento más cómoda. Es el estilo que más se consume ahora, pero no lo hago porque esté de moda, lo hago porque me gusta, siempre he querido hacer esta música", ha confesado, y ha destacado el papel de la mujer en este género musical, en el que cada vez tiene más peso: "Además, cada vez somos más mujeres las que estamos en el género y eso es buenísimo".

'Esa carita' llega para refrescarnos un verano diferente, con una nueva normalidad en la que no faltarán divertidos bailes gracias a artistas como Juan Magán y María Isabel.