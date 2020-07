20 jul 2020

Paz Padilla está rota. La gaditana perdía este sábado a su marido, Antonio Juan Vidal, el gran amor de su vida. Era un tumor cerebral contra el que luchaba desde hace un año el que provocaba esta muerte. Una enfermedad que la presentadora, que no es muy dada a comentar lo que pasa de puertas para dentro de su casa, ha llevado en secreto durante este año que ha llevado al fatal desenlace.

Padilla, con múltiples proyectos en Telecinco en los últimos años, recibía las muestras de cariño de sus compañeros nada más conocer la noticia. Las primeras María Patiño, Lydia Lozano y Anabel Pantoja, con quienes comparte plató en 'Sálvame'. Era en 'Socialité', el espacio que conduce la primera de ellas, donde aprovechaban para mandarle su cariño y para recordar la discreción con la que ha llevado el tema.

"Lo recuerdo como un hombre sensible, discreto y profundamente enamorado de Paz. Recuerdo a Paz juguetona, divertida...como es ella, sin mostrar un ápice de tristeza", eran las palabras de Patiño, que resaltaba cómo Padilla ha hecho de tripas corazón todo este tiempo, llevando a cabo su trabajo con profesionalidad a pesar del dolor que sentía por dentro.

Lydia, que era quien contactaba con Paz tras saltar la información a los medios, explicaba cómo esta le había contado lo duro que había sido, pero cómo habían podido despedirse en un momento mágico y precioso que ya guarda en ese corazón que ha saltado en mil pedazos con la muerte.

Anabel, que tiene mucha complicidad con la presentadora del programa en el que colabora, contaba que había sido su pareja, Omar Sánchez, quien le habían dado la noticia: "No me lo podía creer. Me duele en el alma... esto es tremendo". Y lanzaba un mensaje de apoyo a su amiga: "Lo que necesite voy a estar ahí siempre".

En el mismo programa de fin de semana de la cadena de Mediaset, María Teresa Campos se sumaba a esas palabras de pésame que no cesaban en las primeras horas tras salir a la luz la tragedia: "Quisiera mandarle un abrazo porque nunca voy a olvidar lo que hizo cuando mi hija tuvo la enfermedad por primera vez. Qué año tan terrible para ella".

Dentro del universo 'Sálvame' del que ella forma parte desde hace más de una década, José Antonio León tan solo acertaba a colocar una 'story' con fondo negro y un emoji de un corazón, mencionando a Padilla, con quien siempre ha tenido mucha complicidad en estos años de trabajo juntos.

Tampoco se olvidaba de ella Kiko Matamoros, que usaba Twitter para mostrarle que compartía su dolor: "Querida Paz desde la pena más absoluta, te envío mi dolor y mi cariño.

Querida @pazpadilla : desde la pena más absoluta, te envío mi dolor y mi cariño. — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 19, 2020

La misma vía era la utilizada por Gema López, que ponía de manifiesto cómo era ese amor de Padilla y Vidal y la entereza con la que ha sufrido en silencio estos meses: "Nunca imaginé lo que estaba viviendo Paz en silencio. Siempre recordaré como contó su segunda oportunidad con el amor de su vida: 'Volver con Antonio después de años sepárados y abrazarle fue volver a casa'. Un abrazo enorme compañera".

Nunca imaginé lo que estaba viviendo Paz en silencio. Siempre recordaré como contó su segunda oportunidad con el amor de su vida : “Volver con Antonio después de años sepárados y abrazarle fue volver a casa”

Un abrazo enorme compañera. https://t.co/0z8epJLKFo — byGemaLopez (@gemaconga) July 19, 2020

Edurne, junto a quien ha sido 'coach' de 'Got Talent' en más de una ocasión, se unía a esa ola de pesar que inundaba ayer las redes sociales por Antonio y para demostrar a Padilla que no está sola: "Mi querida @pazpadilla, no me imagino lo duro que tiene que ser este momento... todo mi amor y cariño para ti y la familia. Te quiero compañera".

Mi querida @pazpadilla , no me imagino lo duro que tiene que ser este momento... todo mi amor y cariño para ti y la familia. Te quiero compañera — Edurne (@Edurnity) July 19, 2020

"Un abrazo enorme para mi compañera @pazpadilla y familia en estos duros momentos", eran las palabras con las que Risto Mejide le demostraba que estaba ahí para ella, a pesar de las discusiones que han tenido delante de las cámaras por sus diferentes criterios.

Un abrazo enorme para mi compañera @pazpadilla y familia en estos duros momentos. — Risto Mejide

Loles León, con quien ha compartido set de rodaje de 'La que se avecina', se sumaba a esas palabras de cariño a Paz: "Lo siento mucho querida amiga. Te mando mucho cariño y mucho amor. Te quiero".