19 jul 2020

La noticia del fallecimiento de Antonio Juan Vidal, marido de Paz Padilla, ha conmocionado a todos, especialmente a sus compañeros. De hecho, algunos de ellos, como es el caso de María Patiño o Lydia Lozano, ni siquiera sabían que el abogado estaba luchando contra un tumor cerebral, pues la presentadora prefirió contárselo solo a sus familiares y amigos más cercanos "para que no saltase la noticia".

Entre lágrimas, Lydia Lozano ha entrado en directo en el programa de 'Socialité' para contar cómo se encuentra en estos momentos Paz Padilla, con la que acababa de hablar. Según ha relatado su compañera, la presentadora "estaba preparada" para despedirse de su marido.

Lydia ha reconocido que no ha podido contener el llanto al darle el pésame: "Me he puesto a llorar porque no sabía qué decirle... y me ha dicho 'Si tú lloras yo me pongo a llorar'...". Pero a pesar del dolor que siente, la colaboradora de 'Sálvame' ha afirmado haber visto serena a la gaditana: "Paz me ha dicho que ha sido un año muy duro y los últimos seis meses han sido maravillosos y la despedida ha sido preciosa".

A sus compañeras les ha sorprendido la entereza que ha tenido la presentadora a la hora de ponerse ante las cámaras de 'Sálvame' y seguir haciendo a la perfección su trabajo. "Me ha dicho que había momentos en 'Sálvame' que se iba a llorar detrás con su representante", ha dicho Lydia completamente rota de dolor.

También ha explicado que este fue el motivo por el que ella quiso ausentarse durante la pandemia. "También me ha dicho: 'Yo hablaba mucho contigo durante la pandemia, ¿ahora entiendes por qué no quería volver a trabajar?", ha declarado Lydia.