21 jul 2020

Mala Rodríguez nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, el 13 de febrero de 1979. Icono femenino del rap español, se crió en el barrio sevillano de la Macarena hasta que a los 19 años se trasladó a Madrid. Ha colaborado con Raimundo Amador, Julieta Venegas, Estrella Morente, Beatriz Luengo… en bandas sonoras de las películas Lucía y el sexo, Yo puta o Yo soy la Juani.

En la película 'Tú eliges', interpreta uno de los papeles principales bajo las órdenes de Antonia San Juan. Premio Grammy Latino 'Mejor Canción Urbana' por 'No pidas perdón', Premio Grammy Latino 'Mejor álbum urbano' por 'Bruja'. En marzo de 2018 colabora con Juan Magán en Usted, consiguiendo doble disco de platino. Premio Nacional de las Músicas Actuales 2019. Su último trabajo, 'Mala', plasma todas sus facetas musicales.

Corazón Hablar con Mala Rodríguez es fácil: su familia, la música y sus perros… Mala, creo que he reconocido la raza de sus canes, ¿son Bichón Maltés?

Mala Rodríguez Sí, Se llaman Kirikú y León. Nos quedamos con toda la camada, pero la hermanita no sobrevivió. Yo nunca había tenido perros pero mi marido ha tenido muchos y quería que mis hijos se criaran con una mascota.

C. Kirikú no es un nombre muy corriente.

M. R. Se lo pusimos por la película francesa Kirikú y la bruja. Os la recomiendo porque es maravillosa. Y León, porque cuando lo vimos era muy fuerte y chulito y nos pareció un león.

C. ¿En qué se parecen?, ¿en el carácter?

M. R. Son el día y la noche. Kirikú es faldero, está pegado a mí todo el día. León se escapa de casa en cuanto puede, es callejero. Está enamorado de una vecina. Creo que quiere independizarse y formar una familia pero en el fondo sabe que seguirán juntos toda la vida. Se quieren muchísimo y se pasan el día jugando. Cuando León se marcha de casa, Kirikú se queda muy triste y cuando vuelve se le come a besos.

C. ¿Kirikú no ha intentado tener alguna aventura callejera?

M. R. Creo recordar que cuando era muy, muy pequeño lo intentó una vez.

C. ¿Cómo le fue?

M. R. Vivíamos en otra casa y nos avisaron que lo habían encontrado. Estábamos preocupadísimos, pero él llegó muy tranquilo, no estaba asustado. En esa ocasión fue León el que se quedó triste y preocupado, aullaba todo el tiempo.

C. Lleva más de veinte años en el panorama musical, donde ha logrado enamorarnos a todos. Ahora saca nuevo álbum de estudio: Mala. Un trabajo muy esperado, ¿con qué nos va a sorprender?

M. R. Hacía siete años que no sacaba un disco y estoy muy ilusionada. Tiene once canciones, y claro que os va a sorprender, porque hay canciones cañeras, bailables, baladas.

C. Ha sido la primera y única mujer en ganar el Grammy Latino 'Mejor Canción Urbana' por No pidas perdón, y el Premio Grammy Latino 'Mejor Álbum Urbano' por Bruja, que también fue galardonada con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2019.​ ¿Qué supone para Mala Rodríguez este nuevo trabajo?

M. R. Todas las personas pasamos por muchos momentos y lo que he querido trasmitir es cómo yo me siento en estos momentos, mi música es la vida que yo vivo, mis canciones son fotos de cómo estoy. Trato de soltar las cosas que no me aportan e incorporo las que me hacen mejor.

C. De este nuevo álbum, ¿hay alguna canción por la que sienta debilidad?

M. R. Hay una canción muy especial, Superbalada, e invito a todo el mundo a escucharla. Tiene mucha fuerza…

C. ¿Cómo ha afectado el Covid-19 a su profesión?

M. R. A mí me gusta ser positiva. Tenemos que asumir esta nueva normalidad. Ahora vamos a ofrecer el mismo show pero más cercano. Yo voy a priorizar que sea un gran espectáculo VIP.

C. ¿Veremos a Mala Rodríguez nuevamente en televisión?

M. R. Ahora me estoy centrando en la gira de verano pero tengo dos proyectos de televisión: una serie y mi participación en el programa La Voz. Quiero enviar mucho ánimo y fuerza a todo el mundo. Lo que hemos vivido no ha sido nada fácil.