23 jul 2020

Hace cinco años que Patrcia Steisy irrumpió en la escena televisiva. Lo hizo como tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y, desde entonces, hemos conocido muchos capítulos de la intimidad de su vida. Pero nos faltaba conocer el más desagradable de su vida. Ese en el que tan mal lo pasó por culpa de un trastorno alimenticio.

Ha sido ahora, durante su paso por 'El peso justo', cuando ha dado el paso de contarlo públicamente, consciente de la relevancia que un relato así puede tener en la sociedad viniendo de un personaje que sale en la pequeña pantalla. "Tuve anorexia de chica, pero nunca lo había contado. Era muy pequeña, tenía 18 años. Fue muy 'heavy', fue muy rápido", comenzaba con esa confesión.

"Nos dimos un gran susto, hice sufrir mucho a mi madre y dije: 'Pues no lo voy a ver más a hacer'. Y no me he vuelto a pesar. Pensé que si no lo hacía sería mejor. Era, o paraba, o caía muy rápido. Hay momentos de lucidez que tanto en los vicios, como en los problemas que dices: 'O paro o me meto en una espiral de que no puedo salir'", continuaba con su estremecedor relato.

Steisy buscaba la explicación a su sufrimiento a otra serie de problemas con los que había tenido que lidiar: "Si tú a eso le unes que yo había salido de un maltrato y que era incapaz de tomar una decisión por mí misma, la manera de sentirme poderosa empezó por no comer, porque si yo no comía, no adelgazaba, por lo que yo controlaba mi cuerpo, me sentía poderosa".

Y terminaba sacando a la luz el peso que llegó a marcar su báscula (algo que tiene ahora prohibido, subirse a una), muy preocupante: En cuestión de seis meses o ocho meses fue una burrada lo que adelgacé. "Terminé mareándome, desmayándome. La última vez que me pesé en una báscula por mí misma ponía 42 kilos".