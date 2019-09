2 sep 2019 KAmila Barca

Todos los que conocen a Steisy, de 'MYHYV', y la ven ahora piensan "quién la ha visto y quién la ve". Resulta que la mujer más revolucionaria del plató del amor, atrevida y coqueta, está más enamorada que nunca de su novio y está pensando en cambiar drásticamente su vida. Ha contado cómo es su relación pero también cuáles son sus planes de futuro. En esos planes hay una operación de pecho que le cambiará la vida.

Su novio, Pablo, que como ella es bisexual, lo describe con una polifacética frase: "Lo bueno que tiene es que igual que te come el coño te maquilla" haciendo reír a todo el plató de 'Sálvame Deluxe'. Eso sí, aclara que todas las locuras de su pasado se quedaron atrás: "Nosotros no hacemos intercambio de pareja, nada de estar libres, de hecho, es con la primera persona que he sentido celos. Que qué fuerte…".

Steisy cuenta que cuando empezaron a hablar sus amigos le dijeron que era gay y que no quería nada con ella. Para no ilusionarse le ignoró pero luego se encontraron en una discoteca y estuvieron 15 minutos abrazados sin irse juntos después ni nada.

"Si algún día le pasaría algo en el pito y yo no pudiese hacer nada, seguiría con él toda mi vida", decía mientras Rafa Mora se exaltaba y le contestaba un "no te lo crees ni tú". Pero parece que sí porque llevan 6 meses y Steisy dice que se casaba: "Llevamos 6 meses y yo por mí me casaba ya. Nos llevamos súper bien, nos hablamos bien, nos respetamos, nos comprendemos, no nos decimos qué tenemos que hacer, no somos celosos…".

Pero la que fue protagonista de 'MYHYV' dice que tiene que tomar una drástica decisión para comenzar esos cambios en su vida. Quiere ser madre pero hay una medida imprescindible: "Me tengo que quitar pecho. Es un poco peligroso. Las tengo un poco capsuladas por arriba. La prótesis es más grande que mi tórax. Para hacerte una eco mama y esas cosas, si la prótesis es más grande que tu tórax, no te ven bien el pecho. Luego, si quiero tener niño, y esto me va a crecer dos tallas más, ni al niño me lo puedo colocar aquí (en el pecho) y si me lo pongo debajo no lo voy a ver".