24 jul 2020

La actriz debuta en el mundo de las letras con 'El ocaso del mono que arañaba la pared' en una vuelta de tuerca más de sus muchas facetas profesionales.

Feliz por el primer aniversario de su hijo Theo y tras protagonizar un corto junto a su pareja, el futbolista Isco Alarcón, Sara es toda ella una caja de sorpresas.

Corazón Debuta con una novela donde todo apunta a que hay mucho de usted. Una escritora, embarazada, con una pareja en el mundo de la interpretación… supongo que nada como la vida real para encontrar la inspiración.

Sara Sálamo Hay tantas similitudes como discrepancias o diferencias. Me he basado en algunas anécdotas personales y reflexiones, pero el de Pilar dista mucho de mi vida y mi mundo.

C. Desde niña siente pasión por las letras, algo que se vive en su familia. ¿Cuándo decidió que era el momento de lanzarse a una novela?

S. S. He decidido lanzarme a la piscina tras la propuesta de la propia editorial. Sin ese empujón, no me hubiera atrevido por pudor. Escribir es algo muy íntimo. Compartes costuras más personales que con la interpretación, por ejemplo. Además, siento muchísimo respeto por los escritores. Esto no deja de ser intrusismo laboral.

C. Su protagonista muestra en diferentes ocasiones el pánico ante el folio en blanco. ¿Le ocurre? ¿Entiende esa dualidad del placer y la angustia del escritor?

S. S. No sé si hay quien encuentra placer ante ese vértigo. Por suerte, nunca tuve que enfrentarme a esos periodos tan extensos como los que sufre la protagonista, donde es incapaz de juntar dos párrafos.

