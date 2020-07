25 jul 2020

Cuando parecía imposible desde que lo suyo en 'Gran Hermano' no llegara a buen puerto, Adara Molinero y Rodri Fuertes han comenzado una relación de lo más idílica con vacaciones en Ibiza incluidas en las que por fin han compartido una imagen juntos confirmando que lo suyo es algo más que una amistad. Razón no le faltaba a Gianmarco Onestini, ex pareja de Adara, cuando encontró unos mensajes entre ambos que revelaban algo más. Y así fue.

¿La cuarta en discordia? Bea Retamal, ganadora de GH 17 y también ex pareja de Rodrigo, donde le conoció a él y a la propia Adara por primera vez. Desde entonces, las tornas han cambiad, y ahora Bea y Gianmarco parecen haber unido un frente de cara a sus antiguos novios. Porque aunque no se hayan pronunciado, ambos han comparto un vídeo sensual que lo confirma.

En las imágenes tan solo podemos ver a Bea con un nuevo cambio de look y bailando a ritmo de Maracaná, una canción que el italiano lanzó el 1 de julio y que ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube. "Los viernes dicen mis amigas que hay Maracaná", escribía la ex concursante en Instagram Stories a traves de un vídeo de TikTok.

La sorpresa es que el propio Gianmarco ha compartido también el mismo vídeo en sus redes sociales. Un mensaje en toda regla para Adara y Rodri y para todos sus seguidores, con el que dejan muy claro que el pasado, pasado está. Bea está decidida a enfocarse en lo bueno. ¿Se resistirán a hablar sobre lo que les parece esta nueva relación?