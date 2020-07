15 jul 2020

Hasta aquí ha llegado. Adara Molinero está dispuesta a que Gianmarco Onestini no solo sea el pasado más absoluto, como ya lo es, sino a enterrar aquella historia fallida para siempre. Su último mensaje en Instagram, después de escuchar las declaraciones del italiano volviendo a lo mismo. Y ella se ha hartado.

"Hoy oí hablar otra vez del mismo tema. Me sonó aburrido de tanto oír lo mismo y antiguo... muy muy antiguo. Hoy he decidido dejarlo atrás. Por última vez hablaré y os diré que no me pronunciaré más sobre aquella historia (la última) que ya acabó·", empieza ese texto junto al que ha recibido algún que otro reproche, subrayando que ella también participó del juego.

"He comenzado una nueva vida con personas que me quieren y os juro que empezar de cero me dio muchísimo miedo pero mereció la pena y ahora soy feliz", termina, acompañando sus palabras con una foto con una mano al frente, como pidiendo que Onestini pare ya de remover algo que ha perdido su sentido.

Una nueva vida en la que se encuentra Rodri Fuertes, a quien ya ha dedicado sus primeras palabras cariñosas, aún a riesgo de llevarse una bronca de este. Porque Adara está dispuesta a no echar la vista atrás y a disfrutar al lado del ex de Bea Retamal, con quien ha tomado la determinación de que la relación no vaya a toda prisa.