28 jul 2020

Uno nunca puede sobreponerse a un varapalo tan gordo como lo es la pérdida de un hijo. Mucho menos en tan poco tiempo como el que ha trascurrido desde que falleciera Álex Lequio. Su padre, Alessandro, lo escenificó ayer en el plató de 'El programa de verano', cuando se derrumbó al ver las imágenes de este en el espacio 'Hormigas Blancas' emitido la noche anterior.

Telecinco rescataba ese formato el pasado domingo, y en la sección de corazón del programa matutino de Mediaset donde colabora el italiano, pusieron algunos fragmentos para comentar. Él, no pudo. No estaba preparado para enfrentarse a algo así, y mucho menos delante de las cámaras de televisión. Así que, en pleno directo, vimos a Alessandro derrumbarse.

"Era mi primera aparición televisiva, estaba casi recién llegado a España y tengo que reconocer que ver esas imágenes me produjeron cierta vergüenza. Y no me reconozco", explicaba sobre el fragmento en el que se recordaba su llegada a nuestro país, del que ya nunca más se marcharía.

Lequio empezaba a sentir cómo los ojos se le empañaban y todos podíamos comprobar lo vidriosos que se lo ponían mientras expresaba: "Las imágenes del programa me despertaron tantos recuerdos y emociones que no tengo capacidad para valorarlo ni tengo ganas ni creo que nunca las tendré".

El encargado de sacarle de ese mal momento era el presentador, Joaquín Prat, que terminaba con ese trago amargo delante de la audiencia con unas palabras de consuelo y cariño: "Poco a poco recuperamos a nuestro amigo y compañero, nosotros desde aquí vamos viendo el proceso de Alessandro de recuperar una vida que ya nos dijo que nunca será la misma después de la muerte de su hijo Álex".