Todos los compañeros de 'Sálvame' de Paz Padilla están muy pendientes de ella. Después de meses ocultando que su marido, Antonio Juan Vidal, padecía un tumor cerebral, ahora saben que, con la muerte de este, la humorista les necesita. Y ellos, no van a dejar que pase el trago sola. Porque a pesar de las broncas que vemos en plató cada día, son como una familia.

Belén Esteban ha hablado con ella por teléfono, y ayer por la tarde manifestaba su preocupación por quien, con el paso de los años, ha pasado de ser una mera compañera de trabajo a una amiga. La de Paracuellos contaba ayer por la tarde la preocupación que tiene por Paz y cómo la encontró en esa conversación para que ella sienta que cuenta con el apoyo de todo su equipo.

“He hablado con Paz y me ha dicho que se tiene que curar las heridas…", comenzaba Belén, reconociendo que la situación es tan complicada que "no sé qué decirle". Sobre todo, ante un hecho que le hace mostrar preocupación a la Esteban: "Me nombra a Antonio como si estuviera presente".

La semana pasada era Carlota Corredera quien hablaba de la charla que había mantenido con la presentadora del espacio. Y la propia Paz colgaba este fin de semana un menaje desgarrador en su cuenta de Instagram que nos rompía el corazón por la dureza de las palabras de alguien a quien estamos acostumbrados a ver reír. Hasta el los momentos más crudos: todos esos meses de enfermedad de su marido que se ha entregado, en cuerpo y alma, a su público.