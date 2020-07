31 jul 2020

Una discusión con Kiko Matamoros como tema central, provocaba una fuerte sacudida en la tarde de ayer en el plató de 'Sálvame'. Los protagonistas del enganchón, María Patiño y Rafa Mora, que quiso defender, como siempre hace, a uno de sus mejores amigos. Y ella, que es de carácter firme, terminó estallando y haciendo hasta el amago de marcharse.

Todo comenzaba porque los que hacen el espacio de entretenimiento charlaban sobre esa mala relación de Kiko con su hija Anita, a la que él se refería un par de días atrás. Rafa acusaba a María de mentir cuando esta explicaba que Marta López, pareja de Kiko, quería seguir los pasos como 'influencer' de Anita, y que esta última había vetado a la pareja de su padre en la peluquería a la que ella acudía.

Mora desmentía la información de Patiño y empezaban los fuegos artificiales. "Yo me voy de aquí de este plató porque no voy a permitir que venga este panoli a decirme que soy una mentirosa. Te quedas aquí, querido", estallaba la presentadora de 'Socialité', muy molesta con esa insinuación de su compañero de que estaba faltando a la verdad y poniendo en tela de juicio las informaciones que tenía.

Claro que Rafa, muy ofendido y mientras María se levantaba para marcharse del plató, respondía al ataque: "Este panoli está sentado donde tú estás sentada. Este chaval colabora en el mismo programa en el que tú colaboras y se está sacando la carrera de periodismo que tú tienes. No voy a permitir que me insultes. A mí me dicen que tú no estabas presente y que has manipulado las pruebas. Encima que te lo digo para que no quedes mal y no sigas mintiendo… No entiendo muy bien por qué descalificas a la primera de cambio".

"No eres nadie, tú has aprobado selectividad y se te ha ido la olla, tío", continuaba María antes de que Kiko Hernández, que ocupaba el papel de presentador en el día de ayer, tratase de calmar los ánimos echando un capote a Patiño: "Lo que dice María no es algo que le han contado, es algo que ha vivido ella. Está feo que tú digas que es una mentirosa. Eso no se lo merece ninguno de los que trabajan en este programa".

Mora aún tenía algo más que decir: "Yo no he cuestionado su profesionalidad, pero ella sí que ha cuestionado la mía. Para mí es una grande". A pesar de que parecía que estaba intentando relajar el ambiente, ella seguía con la misma contundencia: "El programa ha contrastado y ha confirmado mi información. ¿Y ahora tengo que discutir con este señor? Paso".