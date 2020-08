1 ago 2020 sara corral

Kiko Matamoros sorprendió hace unos días a todos al desvelar, el mismo día de su operación de vesícula, que la relación con su hija Anita es actualmente nula. La relación que Kiko ha mantenido con sus hijos ha sido durante muchos años inestable, lo que nadie esperaba es que la última en sumarse a esta gran batalla fuera la menor de la familia, Anita, con quien ha tomado una drástica decisión.

"No tengo relación con ella, ya lo dijo su madre y lo corroboro yo", comenzaba diciendo Kiko, a lo que añadía: "Mi hija tiene suficiente personalidad para administrar sus emociones y sus sentimientos, no me paro en lo que haya hecho la madre, me da igual".

Ayer, María Patiño desveló el verdadero motivo de esta mala relación entre padre e hija: Marta López. Según aseguraba la periodista, Marta habría tenido un supuesto 'affaire' con el novio de Anita, y habría intentado introducirse en la familia en repetidas ocasiones. Tras estas palabras, Kiko ha querido declarar algo: "Espero que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Esto es una bobada, Marta no tiene nada en contra de Ana. Ella me anima a que me acerque a ella".

Según informaba María Patiño, Anita habría intentado separar a Marta de todos sus círculos, además de protagonizar un supuesto enfrentamiento por su peluquería de confianza. Ante estas declaraciones, Kiko ha contestado diciendo: "Lo que he decidido es dejar que le tiempo pase y a ver si de una puñetera vez reacciona y se da cuenta de que esto no tiene ni pies ni cabeza".