7 ago 2020 mujerhoy

Con toda la polémica con una infidelidad como protagonista, un test de embarazo de por medio y unas graves acusaciones de sus tías, hace unos meses Fani y Christofer anunciaban que su relación continuaba adelante con una boda que celebrarían este año. Una ilusión que muchos han puesto en duda y que hablan de montaje para ganar dinero con una exclusiva. Entre ellos algún colaborador de 'Sálvame', programa que ayer sacó a la luz el secreto mejor guardado de una boda, a pesar de las lágrimas de la novia.

Fani Carbajo fue ayer una de las invitadas al programa de Telecinco,. En principio acudió para disfrutar una fiesta de despedida de soltera con stripers que a la ex concursante no le hizo demasiada gracia. Sin embargo, la sorpresa no fue esa y Kiko Hernández anunció que tenían la foto del vestido de novia que llevaría. A pesar de que Fani pidió entre lágrimas que no la enseñaran, el programa no retrocedió y sacó a la luz la prenda, reventando así una posible exclusiva.

Un gesto feo que hizo que Christofer interviniera por teléfono para defender a su pareja: "Vale ya ¿No? Es que no paráis, de verdad. Sé que nos hemos expuesto a que nos critiquen, pero a veces nos supera. La quiero mucho, salga lo que salga tiraremos adelante como siempre". A lo que Hernández se excuso diciendo que "es información".

Lejos de echarse atrás, el programa de televisión enseñó sin tapujos el vestido de novia de Fani y le ofreció una propuesta para consolarla: "El programa te ofrece esto: vamos a contratar a un diseñador de fama internacional para que te haga un traje increíble y luzcas impresionante". A lo que Fani se negó visiblemente afectada.