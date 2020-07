13 jul 2020

Estaban muy ilusionados. Los dos. Tanto Fani Carbajo como Christofer no han ocultado, en ningún momento, lo felices que les haría tener un hijo en común. Así que cuando ella empezó a relatarle, dentro de 'La casa fuerte' todos los síntomas con los que se levantaban las sospechas de embarazo, no pudieron evitar agarrarse a la esperanza.

Si bien es cierto que él se mostró algo más cauto, esperaron con entusiasmo que la organización del 'reality' les entregara un test de embarazo. Una prueba de la que dieron el resultado, ante audiencia del programa, ayer por la noche. Porque el pasado jueves, tras recibir los resultados de esa analítica, Fani se limitaba a reaccionar con un beso a su pareja que habría la caja de las interpretaciones.

"El resultado me dio negativo, pero no quería compartirlo. Todavía no me ha bajado y hoy hace 9 días de retraso. Mis compañeras sabían que si no estaba embarazada solo quería saber qué me pasaba", explicaba, molesta por el revuelo que se había organizado en la casa con las especulaciones de que le podría haber bajado la regla y que se había callado para mantener la expectación.

Carbajo, que ya es madre de una relación anterior, tendrá que esperar para serlo al lado de ese hombre al que le fue infiel en 'La isla de las tentaciones' y que la perdonó. Porque el amor entre ellos es más fuerte que las traiciones. Un amor que llevará a que se casen próximamente.