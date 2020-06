22 jun 2020

La pasada semana no fue demasiado afortunada para Sonsoles Ónega en cuento a los comentarios que hace delante de la cámaras. Nada más conocerse que Pablo Alborán había sacado a la luz su homosexualidad (su primer novio famoso, aquí), pronunciaba unas palabras (te las recordamos) que llevaban a que alguno de sus compañeros en el plató de 'Viva la vida' le invitaran a matizar y que causaban revuelo en las redes sociales.

Ahora, ha sido un comentario sobre el hijo de Fani Carbajo, la nueva reina de los 'realities' el que ha llevado a que la concursante de 'La casa fuerte' se encare con ella en directo. Quizás por un malentendido, pero a Fani no le gustaba nada que la presentadora dejara caer que no estaba educando a su hijo de una manera conveniente.

Todo comenzaba porque este mandaba una carta dirigida a sus padres en la que les pedía perdón por haber suspendido tres asignaturas y prometía ser más concienzudo en sus estudios de ahora en adelante. "Será música, plástica y valores... Pero él se ha esforzado mucho y lo importante es que pasa al instituto", intentaba restar importancia Fano, que se encontraba con la coletilla de Ónega: "Precisamente valores...".

Esas dos palabras eran las que desencadenaban el enganchón. "Sonsoles, tu actitud no me ha gustado porque no tienes ni idea de la educación que doy a mi hijo", le echaba en cara la participante del 'reality'. Añadía Christofer, pareja de esta, también poniendo de manifiesto que estaba molesto: "Que digas que habrá suspendido valores...".

La presentadora no se quedaba callada: "Ya que has hablado todo lo que has querido ahora me vas a escuchar... En ningún momento he querido ofenderte como madre ni a tu hijo que es un menor. Yo también soy madre. Te pido disculpas y siento que te hayas llevado un disgusto".

"Me ha sentado muy mal, me preocupa mucho la educación y sus estudios...", insistía Fani, pero la presentadora daba por rematada la conversación, para no embrollarse más en una discusión en la que no veían las cosas de la misma manera: "Todos tenemos cintura para encajar casi todo, no pasa nada".