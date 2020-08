8 ago 2020

Ha pasado más de una semana desde que Pilar Rubio y Sergio Ramos dieran la bienvenida a Máximo Adriano, su cuarto hijo. Desde entonces la pareja está centrada en el cuidado del recién llegado a la familia y la presentadora en recuperarse tras el parto.

De hecho ha sido ella misma la que ha compartido un vídeo a través de Instagram en el que ha contado cómo vivió el momento del nacimiento de Máximo Adriano y cómo está siendo el postparto.

"Me gustaría agradeceros todo el apoyo recibido durante el embarazo. Me gustaría contaros cómo fue el día del parto y cómo me encuentro ahora. Di a luz el domingo y el sábado anterior ya llevaba una dilatación de unos 3 centímetros", ha comenzado contando en el vídeo. "Os tengo que confesar que llegué bastante baja de energía porque llevaba muchas semanas sin dormir bien debido a las molestias del embarazo típicas y a la incertidumbre de no saber qué iba a pasar realmente. Llegué allí y empecé el proceso de dilatación. Las contracciones no son nada agradable, pero fueron bastante llevaderas porque estuve haciendo ejercicios con el fitball para facilitar la apertura del canal del parto. Esos ejercicios me sirvieron de mucho", ha seguido relatando.

Tras contar cómo fue el bonito momento, lo importante que ha sido para ella hacer ejercicio durante el embarazo y cuál fue el momento más doloroso, ha confesado que poco a poco ha bajado el volumen de su tripa. "Todavía queda este bultito que espero que poco a poco se vaya quitando", ha afirmado la presentadora, aunque ha dejado claro que se va a tomar la cuarentena "con mucha tranquilidad".