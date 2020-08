9 ago 2020

El paso de Estela Grande por 'GH VIP' hizo mella en su matrimonio con Diego Matamoros, que terminó por romperse de manera definitiva en febrero de este mismo año. Aunque ambos han mantenido una aparente pero tensa cordialidad desde entonces, sí ha habido algún que otro reproche en forma de indirecta.

Pese a ello, ambos han rehecho sus vidas. Él está viviendo un apasionado romance con Carla Barber y ella se ha centrado en recuperarse (con ayuda psicológica) y en disfrutar del verano junto a sus amigas y en su familia.

Fue a través de su canal de mtmad donde Diego Matamoros mencionó a su exmujer, algo que parece no haberle hecho mucha gracia porque muy decidida, le quiso mandar un mensaje en 'Viva la vida', lugar donde colabora.

"Lo que más me ha fastidiado de lo que dice Diego es cuando dice 'mi expareja hizo lo que hizo y me dejó como me dejó'. Está muy bien que te pintes las uñas, que te hagas liberal… Pero está bien hacerse liberal de otras formas, como dejar de echarme a mí la culpa. Ya está. ¿No está tan feliz? Yo esa mochila de culpa ya me la he quitado. Han pasado meses y meses", afirmó Estela muy enfadada.

También habló abiertamente de Carla Barber, de la que dijo que le parece "una empresaria increíble, como profesional no lo sé porque no la conozco". "Espero que Diego y Carla sean muy felices. Yo también lo soy. De momento no estoy enamorada, estoy muy bien conmigo misma y centrada en mi trabajo que para mí es lo más importante", sentenció.