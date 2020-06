29 jun 2020

¿Se puede tener el cuerpo de la modelo Estela Grande y que haya algo con lo que no se esté conforme? Se puede. Y no solo eso, sino que la exmujer de Diego Matamoros ha confesado cuál es ese defecto físico que le trae por la calle de la amargura desde hace tiempo y como intenta de disimularlo para que la gente no se percate a simple vista.

Ha sido en su canal de Mtmad donde ha realizado esta confesión sorprendente: "Cuando tenía catorce o quince años me hicieron un TAC para descartar una posible malformación en la espalda". Un hecho que provoca que uno de los lados de su cintura tenga curva y en el otro mucho menos, provocando una descompensación que le da vergüenza mostrar.

Es un complejo que he tenido de siempre"

"Es un complejo que he tenido de siempre", explica antes de añadir que "se nota muchísimo, es un canteo", aunque para el común de los mortales nos sea imperceptible. Claro, que ella tiene un truco para taparlo y minimizar ese complejo: utilizar ciertas prendas de ropa que juegan a favor del disimulo. También posar de determinada manera cuando tiene que ponerse delante de una cámara por trabajo.

De lo que de momento no está por la labor de hablar es de esa relación incipiente con Juan Iglesias, el futbolista del Getafe B con el que estaría dándole una oportunidad al amor. Mientras, su ex, no duda en dar rienda suelta a la pasión junto a Carla Barber, la mujer que está llamada a hacerle olvidar su fracaso matrimonial.