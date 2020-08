10 ago 2020 mujerhoy

Llega el verano y las famosas estudian al dedillo los posados en bikini o bañador. Muchas optan por fotos editadas y cuidadas con las que salir perfectas y otras escogen imágenes naturales en las que se muestran tal y como son. Es el caso de Chenoa que ha publicado esta foto tan sexy en bañador en la que ha presumido de culo o Anabel Pantoja, que ha hecho de su perfil de Instagram un llamamiento al 'body positive'. La sobrina de la tonadillera ha compartido una fotografía en bikini con un mensaje reivindicativo.

Y es que Anabel Pantoja ha publicado una imagen en la que aparece posando de espaldas con un bikini de rayas tipo tanga. La influencer demuestra a diario que le importa bastante poco mostrar su celulitis, sus curvas o sus estrías. Fomenta con sus publicaciones el quererse a uno mismo y estar feliz tengas el físico que tengas y defiende los cuerpos no normativos. Una labor que ayuda a muchos y que esta vez ha culminado con un mensaje reivindicativo.

"Hace una par de años creo que jamás me hubiera puesto este tipo de bikini, que por cierto me encanta. Me veía ridícula, gorda, me iba a mirar todo el mundo y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti, y sobre todo verte buenorra! (cierto que tengo que bajar algunos kilos, porque aún me creo que estoy confinada...igualmente soy esta que veis", ha escrito. Y a nosotras nos faltan manos para aplaudirla. ¡Bravo!