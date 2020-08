16 ago 2020

Si alguien pensaba que Lolita se iba a quedar parada en medio del confinamiento lo llevaba claro. Mientras la mayoría se agobiaba con la que está cayendo, la actriz y cantante optó por echarle valor y presentar en pleno verano la obra 'Llévame hasta el cielo' junto al actor Luis Mottola. Eso sí, en el Patio del Teatro Galileo (al aire libre) y con toda la seguridad controlada.

Hoy Corazón En plena pandemia y con todo el mundo confinado va y se le ocurre preparar la comedia 'Llévame hasta el cielo', que estará todo agosto en Madrid. ¿En qué momento se puso a soñar con este proyecto?

Lolita Flores Me pasaba el día entero leyendo y recuperé este texto que tenía de Nacho Llorente. Se me encendió la bombilla y puse a todo el mundo en alerta para prepararlo en versión teatral puesto que ya lo habíamos rodado en una película con el fin de subirla a las redes. En vista del panorama que había, me lancé como productora con esta idea.

H.C. Si no me equivoco es la primera vez que se lanza a producir una obra.

L.F. Efectivamente. He asumido mucha responsabilidad y un riesgo económico porque hay mucho que pagar. Te aseguro que no es nada fácil culminar un proyecto y menos cuando estás sola.

H.C. Han optado por un teatro al aire libre, algo fundamental para poder garantizar una seguridad de cara al covid.

L.F. Es fundamental que sea así ya que lo importante es poder trabajar después de cinco meses en paro.

H.C. Los artistas son uno de los sectores más afectados por esta pandemia…

L.F. Los artistas y todos los profesionales que rodean el mundo del espectáculo, donde hay muchos técnicos de diferentes oficios.

Lolita con su compañero en la obra, Luis Mottola. pinit

H.C. Y cómo productora, ¿qué análisis me puede hacer de su obra en cuanto a resultados?

L.F. Aún es pronto para hacer esas valoraciones puesto que ya haremos cuentas. De momento todos los que estamos trabajando estamos cobrando y muy orgullosos de la respuesta del público de Madrid, que nos ha hecho colgar el cartel de no hay billetes varios días. Desde aquí quiero agradecer a la gente la buenísima respuesta que nos está dando.

H.C. ¿Habrá oportunidad de salir de gira?

L.F. En cuanto se pueda retomaré la gira que está pendiente con la obra 'La fuerza del cariño', por lo que espero que no haya más rebrotes y podamos recuperar el ritmo habitual. Sí me gustaría poder seguir con esta obra más adelante pero primero hay que cumplir con los compromisos.

H.C. ¿Y emocionalmente cómo está llevando esta situación?

L.F. Hay que vivir sin miedo pero con mucha precaución. En el momento más duro, después de cuatro meses encerrada, me salió la Lolita guerrera que llevo dentro y hasta la fecha reconozco que me ha ido bien.

H.C. Otro verano sin vacaciones.

L.F. No suelo tener porque en verano es normalmente cuando más se trabaja ya que salen todos los bolos de teatro. Para mí la novedad ha sido estar el mes de agosto en Madrid ya que siempre me pilla de gira por otras ciudades y eso es lo que más extraño se me hace.

H.C. ¿Cómo está siendo para usted este verano a la madrileña?

L.F. Pues te diré que muy contenta por ver cómo estamos contando con el apoyo del público. La cultura es lo que nos ha mantenido vivos y entretenidos en los momentos más duros.

H.C. ¿Cuál es su siguiente reto?

L.F. Espero estar el 15 de septiembre con la obra 'La fuerza del cariño' en Barcelona si nada lo impide.

H.C. ¿A qué dedicam su tiempo los pocos ratitos libres que le quedan?

L.F. A estar con mi familia. Han estado todos aquí, aunque ahora se han ido unos días de vacaciones pero también tengo a mis amigos.

H.C. Se la ve loca de alegría cada vez que se encuentra con su nieto.

L.F. Y tanto. Sin duda es el mejor regalo que me ha dado la vida.

H.C. Pues ahora tendrá que animar a su hija Elena a que tenga más niños.

L.F. (Se ríe) No que de momento está la cosa complicada y así está bien.

H.C. ¿En qué momento de la vida de Lolita podría decir que se encuentra?

L.F. En el de una mujer trabajadora y luchadora que está más apasionada por lo laboral que por el lado personal y eso que tengo una familia cojonuda que me llena.

H.C. ¿Echa usted ahora de menos tener esa parte personal más acompañada de un amor?

L.F. Reconozco que en estos momentos estoy muy centrada en mi trabajo y muy pendiente de las noticias por saber si podemos volver a la nueva normalidad pero algo más normal. Lo único que quiero es que se vaya el virus.

H.C. ¿Por cierto qué opina de la salida del rey Juan Carlos de España?

L.F. Mira, que cada uno haga de su vida lo que crea. Yo prefiero ni opinar.