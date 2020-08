18 ago 2020

"Compañera de vida". Así es como definía Dani Rovira a Clara Lago en aquel mensaje de hace unos meses, cuando informó al mundo que padecía cáncer y que iba a comenzar una batalla que, ahora, ha anunciado ha llegado a su fin. Hace un par de días, el actor celebraba esa victoria.

Esa compañera de vida, con quien había roto meses atrás, pero advirtiendo que tenían muchos proyectos en común y que nos íbamos a cansar de verles juntos, ha querido dedicarle unas bonitas palabras en las redes sociales. En las mismas en las que Dani ha ido enseñando a sus 'followers' la evolución de la enfermedad y de la recuperación.

Nunca dudé de que lo conseguirías"

"Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles. Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino", comienza Clara.

Y añade, al lado de ese retrato de su pareja: "Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también. La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao". Unas palabras que cierra con dos 'hashtag' de orgullo: #siemprefuerte y #oletúylamadrequeteparió.