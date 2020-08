2 ago 2020 sara corral

La relación que Kiko Matamoros ha tenido con sus hijos ha sido siempre bastante inestable. En numerosas ocasiones hemos podido ver fuertes enfrentamientos televisivos que acaban con una familia que deja de hablar durante meses. Lo que nadie esperaba es que el nuevo enfrentamiento familiar estuviese protagonizado por la pequeña de la casa, Anita Matamoros, que ahora no se habla con su padre por sus supuestos enfrentamientos con la novia de este, Marta López.

Tras las numerosas informaciones que los compañeros de Kiko desvelaron el pasado viernes en su programa, 'Sálvame', el padre de Laura Matamoros intervino en pleno directo para aclarar una serie de cuestiones. "Mi hija tiene suficiente personalidad para administrar sus emociones y sus sentimientos, no me paro en lo que haya hecho la madre, me da igual", decía el colaborador.

Ayer, la expareja de Kiko, Makoke, salió en defensa de su hija, Anita, para resolver este enrevesado asunto que tanto está dando que hablar. "Ana le dijo a su padre que como no tenía buena relación con Marta que le dijese que fuera a otra peluquería", comenzaba diciendo, a lo que añadió: "Su padre le dijo que no y entonces ella deja de ir pero no veta a nadie".

Fue entonces cuando el propio Kiko entro por teléfono en directo y alegó: "Que su madre alabe esa conducta demuestra la mala educación que le está dando. No se puede ir así por la vida. Hay que hacerle entender que en la vida no se puede actuar como un tirano".

A lo que Makoke muy dolida contestó: "No eres ejemplo de nada".