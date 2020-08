30 ago 2020

El titular no es ningún juego. Tampoco una exageración. José María Gil Silgado, que saltó a la fama por su relación sentimental con María Jesús Ruiz, va a ser padre de nuevo. Y fue ayer, cuando su exnovia entró en directo en 'Socialité', cuando se enteró de la noticia. A la vez que toda la audiencia de Telecinco.

Su expareja, Eva, así lo desveló ayer en el programa de una María Patiño que tuvo, horas más tarde, una noche movidita en 'Sábado Deluxe' a costa de su escote y un enorme arañazo. Esta permitía al programa que mostraran una ecografía, con fecha de 2 de agosto, de un embrión de ocho centímetros. Una imagen que le servía para sostener las declaraciones que iba a realizar a continuación.

Esta es la ecografía aportada como prueba por la ex de Gil Silgado. pinit

"Estoy de nueve semanas y si lo cuento es porque es algo que no se puede esconder, y porque es verdad. Por supuesto, no tengo dudas de quién es el padre, no he estado con nadie más", explicaba de manera rotunda, cerrando cualquier especulación a que el padre de la criatura pudiera ser otro diferente.

Para mí era impensable quedarme embarazada"

Eva, que ya ha advertido que tendrá el bebé esté o no presente en la vida del mismo su padre, sentenciaba que no iba "a mentir sobre la paternidad de mi hijo". Y explicaba los problemas que ha arrastrado para quedarse embarazada, por lo que ha sido una auténtica sorpresa para ella.

"He cumplido 36 años, hace años quise quedarme embarazada y no podía, de modo que me sometí a un tratamiento de fertilidad que tampoco funcionó. Para mí era impensable quedarme embarazada, por eso ha sido inesperado", eran las palabras con las que zanjaba uno de los temas que nos han sorprendido este fin de semana.

Además de la niña que tuvo durante la primera parte de su relación con la ex Miss España, Gil Silgado tiene otros tres hijos ya mayorcitos. O lo que es lo mismo: la llegada al mundo de este bebé será la quinta experiencia con la paternidad para él... aunque habrá que ver cómo reacciona a la noticia y hasta que punto está dispuesto a tener relación o no con el niño que viene en camino.