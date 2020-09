1 sep 2020

Ha intentado de afrontar las críticas de la manera más sosegada que le ha sido posible, pero ante los continuos ataques, a Patricia Steisy no le ha quedado más remedio que responder con rotundidad y explicar a qué se debe ese evidente aumento de peso contra el que muchos han cargado en las últimas semanas.

Ha sido en su canal de Mtmad donde, tras advertir "ahora me vais a escuchar a mí", se ha explayado al respecto de un tema con el que la tienen machacada: "Lo que no puede ser es que una persona sea noticia por su peso. Me han sacado en todos los lados. Que Steisy engorda y está muy orgullosa. ¿De verdad que el peso de una mujer tiene que ser noticia? ¿Por qué no soy noticia por pegarme un viaje en Ibiza y en Mallorca que te cagas?".

Un arranque inicial tras el que continuaba dejando en el aire ciertas preguntas dirigidas a sus 'haters': "¿Con qué derecho, con qué confianza y quién te crees tú que eres para hablar a mí sobre mi peso? ¿Te crees que no me he dado cuenta? ¿Estás embarazada? ¿Has subido unos kilos? ¿Por qué las embarazadas están guapas y yo que estoy con ellas no?".

"A mí no me afectan una mierdas las críticas. A la vista está. ¿Queréis ver cómo no me afecta? Mira lo que me importan las críticas", continuaba, mientras se levantaba el vestido para que se vieran su barriga y su culo. "Os voy a contar lo que hay detrás de la puta palabra gorda o detrás de la palabra engordar o de los kilos de más", añade antes de explicar por qué ha experimentado este cambio físico.

"Detrás de eso hay personas que se hinchan a vomitar. Hay personas que viven de mentiras para poder mantener ese peso. Hay personas que viven frustradas y amargadas porque no se pueden comer ni un trocito de pan porque engordan", prosigue. "No necesito subirme a una báscula. Yo tengo una talla 42 y como si quiero tener una talla 50. Si yo me veo bien y estoy sana y no tengo ninguno de los problemas que causa la obesidad, por qué tengo que sentirme mal. ¿Y vosotros qué sabéis por qué esa persona está delgada o está gorda?".

"Yo he engordado porque me estoy medicando y ahora me veo en la necesidad de contar por qué me medico. ¿Por qué lo tengo que contar? ¿Por qué me tengo que inventar una excusa de por qué he engordado? Pues os lo voy a contar la semana que viene, pero esto para mis haters, mientras pensar en que no sois nadie para hablar de nadie", termina la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', acompañada durante todo el vídeo por su pareja.