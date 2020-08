15 ago 2020

Desde que habla sin tapujos en el programa de mtmad 'El peso justo' hemos podido conocer el lado más sincero de Steisy. Hace tan solo unas semanas desveló que sufrió anorexia con 18 años y ahora, después de confesar a cámara que ha cogido unos 7 kilos estos meses, ha subido una foto en bikini para poner en su lugar a todos los que le critican por su peso.

La ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' actualmente es otra y sabe muy bien cómo controlar aquella época tan tortuosa en la que llegó a pesar 42 kilos. Así, ha demostrado que a día de hoy acepta su cuerpo tal y como es.





En bañador, con un cambio de look y con la playa de fondo, Steisy ha hablado: "Qué buena está la gorda. Ahora vas y lo cascas...". Una publicación en la que ha recibido todo el apoyo de sus seguidores, que la han bañado en halagos. Aunque no siempre ha sido así.

La colaboradora televisiva no es la primera vez que tiene que defender de las críticas y del cambio de su cuerpo. Ya tuvo que hacerlo el pasado mes de julio en otra fotografía de Instagram: "Voy a quitar los comentarios en esta foto, porque no me apetece leer tonterías e insultos sobre mi peso, ya que cuando termine mis vacaciones, me pongo con el método de vida saludable que llevo, y en poco tiempo me quedaré perfecta".

Pero la cosa no quedaba ahí, Steisy animaba a todas aquellas personas con problemas de la misma índole a contactar con ella si alguien lo necesitaba: "Si eres mayor de edad y quieres engordar, adelgazar o simplemente estar más sana y te corre prisa empezar con este método, mándame un mensaje privado y te ayudaré a ponerte en contacto con los profesionales que me llevan a mi", sentenció.