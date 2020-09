2 sep 2020

Se le ha acabado la paciencia. Porque si bien es cierto que Antonio David Flores no tuvo reparos en reprender a su hija, Rocío Flores, que no quisiera participar en el 'Hormigas Blancas' dedicado a Rocío Jurado compartiendo con la audiencia un recuerdo bonito de su abuela (aquí, su petición de perdón en público), no menos lo es que no está dispuesto a soportar que nadie se meta en sus relaciones familiares. Y mucho menos si es alguien tan cercano a su ex, Rocío Carrasco, como lo es María Teresa Campos.

¿Cómo surgió esa polémica? La periodista aseguraba en ese documental: "Rocío no ha llegado a vivir lo que su hija ha vivido. Le digo a Rocío que tu hija levantará la cabeza y que alguna vez se hará justicia con tu hija. He querido mucho a Rocío Jurado durante toda mi vida, defiendo lo que es justo".

Pero lo más grave, lo que provocaba que Antonio saltara como un resorte en el plató de 'Sálvame', estaba por llegar. "Se pueden hacer cosas para remediarlas, unos lo hacen en los platós y otros por la vía judicial. No hay nada que esté en la mano de Rocío Carrasco. Creo en la justicia. No se pueden arreglar las cosas afectivas cuando son muy graves", decía y, con la última frase, se refería, e manera indirecta, a esa relación inexistente entre Carrasco y su hija.

Mi hija habla, pero ¿y tu hija, y la otra, y tu nieta?"

El exguardia civil le daba la réplica de una manera contundente. "Que María Teresa Campos avive el tema y que se hable de una niña de esta manera… Mi hija habla, pero ¿y tu hija, y la otra, y tu nieta? Y tu nieta, Mari Tere, ¿de qué come? Aquí todavía quedan capítulos por terminar. Si me provocan a ver qué consiguen. Vamos a tener la fiesta en paz".

"Hasta le molesta mi evolución familiar. He estado con mis hijos durante años, que no se ha hecho público. Y ahora ella critica mi evolución familiar. ¿Y si yo critico su involución familiar? Basta ver lo que era la familia antes y lo que es ahora, siendo la sorna de muchos. Lo que pido, por favor, es que me dejen tranquilo. Si Rocío Jurado estuviera viva la hubiera llamado por teléfono para llamarle la atención pon por hablar así de su hija", zanjaba, muy molesto, Antonio David.