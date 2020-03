19 mar 2020

Compartir en google plus

El pasado martes por la noche asistimos al momento en el que Lara Álvarez les comunicaba a los concursantes de 'Supervivientes 2020' que España se encontraba en estado de alarma como consecuencia de la llegada del coronavirus. Les tranquilizaba informándoles que sus familias estaban bien, y que estos seres queridos les habían mandado unos mensajes para que mantuvieran la calma.

Sin embargo, Rocío Flores, una de las participantes, echaba en falta el de su madre, Rocío Carrasco. A pesar de que llevan siete años sin tener relación ni contacto alguno. Entraba en un ataque de ansiedad que trataba de achicar la presentadora, prometiéndole que le iba a conseguir noticias de ella para que se quedase más tranquila.

Ayer por la tarde, en 'Sálvame', era su padre, Antonio David Flores, quien reaccionaba a esta situación y le lanzaba el enésimo dardo a la que fue su mujer. "Es de humanos que al final termine preocupándose por cómo está su madre", era lo primero que le salía al colaborador de Telecinco cuando se ponía sobre la mesa el tema.

Antonio David, que reconocía que se le "partió el alma" al ver en ese estado a su hija, añadía: "Rompí a llorar, lo pasé mal y bueno, en definitiva, el hecho de que lleve siete años sin hablar con su madre no significa que no quiera a su madre". Y terminaba: "Hay cosas que tienen que estar por encima y qué menos que ser solidario con alguien que has parido, que es tu hija".

Flores aprovechaba así para lanzar un nuevo ataque a Rocío Carrasco, que sigue sin pronunciarse públicamente desde que comenzara el 'reality' que ha vuelto a poner a toda la familia en el disparadero, removiéndose capítulos del pasado.