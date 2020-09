2 sep 2020

A Jorge Javier Vázquez se le han acabado las vacaciones. El presentador aterrizaba ayer en el plató de 'Sálvame' y lo hacía abriéndose en canal sobre los problemas que ha tenido con Hacienda en los últimos diez años y cómo le han afectado a su vida. Hasta el punto de que señala a este lío con el Fisco como el causante de las preocupaciones que derivaron en aquel ictus padecido hace año y medio. Unas declaraciones que realizaba a tenor de las informaciones publicadas hace unas semanas, en medio de su descanso.

Para que nadie especule con el tema, manifestaba de manera rotunda: "No debo nada a Hacienda". Una frase a la que seguían las correspondientes aclaraciones, porque tiene dos recursos interpuestos en el Tribunal Supremo sobre los que decía: "No sé si ganaré o no. Ayer me llegó una notificación de siete años de sanciones, que he ganado. Que se recoja esto".

"Después de diez años empiezo a ver la luz de un proceso muy complicado", se sinceraba, añadiendo que ha tenido "miedo" y que ha atravesado un "sufrimiento" por esos problemas con Hacienda hasta un punto que nadie puede imaginarse. "He tenido sentimientos de rabia, frustración, miedo, incertidumbre... Incluso de ganas de abandonar y dejarlo todo. Con Hacienda siempre pierdes por la dinámica en la que entras".

Con Hacienda siempre pierdes por la dinámica en la que entras"

Pero es más, explica que fue en este contexto de batallas con el erario público cuando sufrió ese susto de salud del que tanto se habló en su día: "Un día le pregunté a mi cuñado, que es mi asesor, a qué nos estábamos enfrentando y cuándo me lo dijo dije: 'No puede ser'. A las dos semanas me dio un ictus. Fue así. Por el bucle de pasarlo mal, preocupaciones e inquietudes. Que me dejen un poquito en paz".

Jorge Javier quiere, efectivamente, tranquilidad. Y así comienza un nuevo curso en la televisión, después de haber descansado y de haberse podido reencontrar con alguien tan especial para él como esa Mila Ximénez que ayer profundizaba en los detalles del cáncer de pulmón contra el que está luchando con uñas y dientes.