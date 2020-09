3 sep 2020

A pocos días de que se cumplan tres meses sin él, Ana Obregón (de quien hace unos días conocíamos que estaba desolada por esta ruptura) ha vuelto a compartir con sus seguidores un recuerdo de su hijo, Álex Lequio. La actriz ha encontrado en Instagram una ventana en la que sacar al exterior todo el dolor que lleva dentro desde que el pasado 13 de mayo el joven sucumbiera en esa dura batalla contra el cáncer.

"Hoy quería compartir con vosotros estas imágenes que forman parte de lo que queda de mi corazón. Lo hago como agradecimiento de vuestros cientos de miles de mensajes de amor y bondad que me conmueven y acompañan en mi camino de lágrimas. Leo todos y cada uno de ellos", comienza Ana escribiendo al lado de ese montaje con imagen en movimiento de un Álex niño que desprendía ternura e inocencia.

"Gracias mi Álex por haberme regalado 27 años de momentos de una felicidad inmensa y única. Gracias por aquella flor que me diste con dos años y que aún guardo en un cajón. Gracias por las infinitas veces que me has llamado lo más bonito que me han dicho en toda mi vida: 'Mamá'", aprovecha Obregón para sacar todo ese agradecimiento que lleva dentro desde que la vida le diera ese durísimo golpe.

Y remata: "PDT: Os tengo que confesar que echo mucho de menos que me llame 'mamá', aunque a veces, solo a veces, escucho su voz llamándome 'mamá' desde algún lado de la eternidad". Hay sentimientos que perduran mucho más allá de la vida terrenal.