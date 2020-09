6 sep 2020

El pasado mes de diciembre la relación entre Eva González y Cayetano Rivera saltó por los aires tras hacerse públicas unas fotos de este último con una joven paseando por Londres. Por aquel entonces se presentó como una amiga del torero, pero con el tiempo Karelys Rodríguez se ha encargado de destapar toda la verdad durante estos meses para revelar que sí ha habido infidelidad por parte del torero hacia Eva.

Eso sí, de poco le ha servido, porque la pareja ha seguido ajena a toda polémica, de vacaciones en familia por Ibiza y sin decir ni una palabra. A pesar de todo, Karelys sigue plantando cara y ha acudido por primera vez al plató de 'Viva la vida' para anunciar que será la nueva colaboradora de la sección de actualidad en calidad de abogada y para rematar toda su historia con Cayetano.

¿A qué coño ha venido esta tía a televisión?.

Pregunto.️ pic.twitter.com/TmkWZW2J5f — Música Siempre (@GranBorrasca) September 5, 2020

Está cansada de todas las críticas que ha recibido y de todas las veces que le han tachado de "montajista" y de "busca famosos". "Quiero dejar esta historia atrás. No tengo miedo, voy a hablar de mí y lo que yo he vivido. Voy a contar mi historia", comenzaba la abogada.

"Si he decidido explicarme es porque se me ha atacado de muchas formas. Parece que todo es culpa mía y no. No me siento orgullosa de muchas cosas, pero el error que he cometido es enamorarme", explicaba con aparente nerviosidad. "Estuvimos un tiempo sin hablar cuando él volvió con su mujer, pero después me vi otra vez envuelta porque obviamente yo tenía sentimientos. Me intentaba engañar a mí misma. Aguantaba por amor", ha contado honestamente.

Karelys ha decidido omitir mucha información porque asegura que no sería legal, pero ha dejado muy claro lo mucho que ha sufrido por esta relación, y aunque ha sufrido mucho y ha sentido miedo al ver su nombre por todas las redes sociales, ahora siente que se ha quitado un gran peso de encima.