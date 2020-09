8 sep 2020

Y por fin, se estrenó 'Idol Kids'. Y pudimos ver a Isabel Pantoja en ese papel de jurado que tanto deseábamos. Mostrando su cara más humana, tal y como, el día anterior, había señalado su compañera Edurne. La tonadillera no defraudó en esa puesta de largo del 'talent' de Telecinco. Demostró que va a hacer bueno el montante que le pusieron sobre la mesa y que lo va a dar todos.

Isabel no pudo contener las lágrimas. Uno de los niños, Antonio, se subía a las tablas para cantar 'Marinero de luces'. Nada más escuchar los primeros acordes, se echaba las manos a la cabeza. Y a medida que este se acercaba para cantárselo cara a cara, le era imposible evitar exteriorizar los sentimientos, terminando por abrirse sobre lo que le hacía sentir ese tema, los recuerdos de Paquirri.

"Con otras canciones, puede ser… Pero con el disco 'Marinero de luces' resulta que esa es mi vida plasmada en un disco. Y toda esa pena que yo llevaba en aquel entonces y aún la llevo… Porque eso va por dentro. Yo tuve que dejarla de cantar", se sinceraba una Isabel que añadía sobre Paquirri, el gran amor de su vida: "Nunca voy a dejar de llorarle. Ni aún bebiéndome las cataratas del Niágara voy dejar de llorarle nunca, hasta que no me vaya".

Pero también puso de manifiesto su carácter. Porque protagonizó, frente a Carlos Jean, el primer momento de tensión del concurso. Porque quería pulsar el 'botón dorado', con todo lo que ello significa, al primero de los concursantes que aparecían en escena, justificándolo: ""A mí me sobran las palabras. No quiero hablar. No tengo nada que decir. Solo tengo que poner la mano". Y su compañero le paraba los pies, porque le parecía demasiado precipitado. Pantoja tiraba de carácter: "Yo digo lo que pienso". La encargada de suavizar la tensión era Edurne.

Y como no hay dos sin tres, Isabel acaparó las miradas al subirse al escenario y ponerse a bailar como solo ella sabe. Porque anoche, la Pantoja, demostró que es capaz de llenarlo todo, de eclipsar a cuantos tenga al rededor. Parece que, como ya pasó en 'Supervivientes 2019', tenemos a quien reine en el programa. Incluso, por encima de los niños.