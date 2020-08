29 ago 2020

Hubo un tiempo en el que a Chabelita Pantoja le era muy complicado pisar Cantora. Su actual pareja (con quien ya lleva año y medio de relación) Asraf Beno, no era visto con buenos ojos en su familia. Así que, buena parte de las tiranteces que la joven tenía con su madre, se desprendían de que este no era bienvenido a la finca cuando tocaba hacer visita.

Pero eso cambió. Asraf e Isabel Pantoja, su suegra, lo han arreglado. No podemos determinar cuándo en el tiempo, pero sí que esa conversación se dio y que, desde entonces, la pareja realiza visitas más frecuentes a la familia. Era la propia Chabelita quien lo desvelaba ayer mismo en 'El programa de verano'.

"Mi madre ha tenido unas palabras con Asraf, que yo no lo sabía porque él eso no me lo había dicho", explicaba tras advertir que, ahora, pasan al menos una o dos veces por semana por Cantora para estar con su madre, su abuela y su tío Agustín (con quien no sabemos si también ella ha podido tener la conversación que terminaría por destensar el ambiente familiar).

Chabelita detallaba que, arrepentida por el trato que le había dado al modelo, su madre "le pidió disculpas, mirándole a los ojos y emocionada". Y realizaba la siguiente reflexión: "Creo que mi madre ha visto que es una persona que me quiere, que me trata bien. Ha visto que estoy tranquila, que estoy rodeada de gente buena, que estoy centrada".

También desvelaba cómo se tomó la tonadillera la noticia de que tenían planes de boda: "No sé si a mi madre le parece bien que me case con Asraf, supongo que sí. Él le gastó le gastó una broma a mi madre como que yo estaba embarazada y mi madre se puso súper contenta. Se lo tomó bien".