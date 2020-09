8 sep 2020

No debe haber mucha gente en este país que, aunque sea, haya visto un pedacito de esa entrevista con la que Paz Padilla dio una auténtica lección de cómo enfrentarse a la muerte de tu alma gemela. La humorista se sentó en 'Sábado Deluxe' para mostrarse a corazón abierto y, de paso, tratar de ayudar a quienes pudieran estar pasando por una situación similar.

No hay nadie que haya visto esa entrevista y que no haya tenido una reacción. Porque sus palabras no fueron de esos discursos que dejan indiferente. Ayer, Ana Rosa Quintana regresaba de sus vacaciones, y quiso realizar una valoración de las palabras de su compañera de cadena (Padilla agradeció el fin de semana todo lo que se habían preocupado por ella no solo con quienes trabaja en 'Sálvame').

"Qué difícil es lo que ha hecho Paz, es un acto de generosidad desnudarse de esa manera delante de su audiencia, que se lo habrá agradecido. Ojalá todo el mundo tuviésemos esa valentía para llevar así estas cosas", comenzaba Ana Rosa, valorando cómo se había mostrado, a pecho descubierto, la gaditana. Y con una serenidad pasmosa.

"Hay muchos momentos de silencio, de soledad… y como no, de ausencias…", añadía, porque es obvio que, a pesar de la fortaleza con la que se presentó ante la cámara, una situación de estas características te sube, de manera inmediata, en una montaña rusa de emociones con las que es muy complicado lidiar.

los famosos que nos han dejado este 2020.

Alessanro Lequio, que hace cuatro meses escasos pasaba por algo semejante con la pérdida de su hijo, también se manifestaba sobre las palabras de Paz. Aunque, en su caso, ponía el acento en el duelo es un proceso tan íntimo, que cada uno lo vive de una manera diferente.

"El que mejor se conoce es uno mismo y es el que mejor sabe cómo salir adelante, lo que no quiere decir que siempre lo haga. Cada uno lo lleva como puede y nunca se sabe cuál es la mejor manera", eran las palabras de un Lequio que, desde que se marchara Álex aquel 13 de mayo, ha evitado por todos los medios pronunciarse al respecto de esa pérdida que le ha dejado desgarrado.