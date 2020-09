2 sep 2020

Mila Ximénez tenía la necesidad imperiosa de volver al plató. A su casa, como ella misma sostenía en Instagram hace unos días. La colaboradora de 'Sálvame' está aprovechando estos primeros días de trabajo para ahondar en los detalles de esa enfermedad a la que hace frente y con la que, tal y como confesó ayer, va a tener que vivir toda la vida.

Pero la tarde de este martes no era una más para ella. Era la del reencuentro con su querido Jorge Javier Vázquez, alguien a quien tiene muy preocupado por la amistad que les une. Y frente a él, confesó haber tenido una conversación más que conmovedora y que invitaba a la reflexión con Paz Padilla, que acaba de perder a su marido también víctima del cáncer.

"Yo hablé precisamente de esto con Paz. Mi vida podría haber cambiado en fracciones de segundo, y ahora lo pienso. Cuando voy a la clínica y me reúno con mi oncóloga en el despacho, hay una diferencia entre lo que le dicen a Antonio y lo que me dicen a mí, porque a mí podrían haberme dicho lo mismo: tienes un cáncer, no tiene tratamiento y te quedan seis meses o un año. Ahí no han nada que hacer. O tienes un cáncer, vamos a ir a por él y tiene tratamiento", explicaba con serenidad.

"El 'no tiene' y 'tiene' es solo una palabra la que te cambia la vida. Y esa es la diferencia entre lo de Antonio y lo mío", decía Mila, que es consciente de que, por lo menos en su caso, existe la posibilidad de luchar y no, como en el caso del marido de su compañera, tan solo tener la opción de la angustiosa espera de que llegue tu día para marchar.

"Claro que me da qué pensar cuando se produce una muerte cerca", se sinceraba con el presentador antes de sentenciar que, en su caso, el cáncer no va a desaparecer. Luchará, junto a sus médicos, para reducirlo, pero tiene que hacerse a la idea de que será siempre su compañero indeseado de viaje.